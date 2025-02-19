Компани - про 1:1 с Селтиком: Это была тяжелая ничья для Баварии

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани проанализировал ничью с "Селтиком" в ответном матче 1/16 Лиги чемпионов (1:1).

Напомним, мюнхенцы прошли в следующий раунд благодаря голу на 94-й минуте.

"Это была тяжелая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме забить 2-3 гола. Важен контекст, мы потратили много энергии за последние 6 дней. В итоге мы на 8 очков опередили соперников в чемпионате и вышли в следующий раунд Лиги чемпионов. Теперь у нас есть время на восстановление.

Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного лучше соперника, особенно здесь, на "Альянц Арене". Но результат всегда важнее всего. Мы извлечем уроки из этой игры. Как я уже сказал, мы должны смотреть на контекст, мы провели слишком много игр. Мы упорно сражались 3 дня назад в Леверкузене и 6 дней назад на "Селтик Парк", чтобы добиться результата, который помог нам сегодня", - цитирует Компани Bayern & Germany.