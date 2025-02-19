  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Компани - про 1:1 с Селтиком: Это была тяжелая ничья для Баварии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани - про 1:1 с Селтиком: Это была тяжелая ничья для Баварии

Лига Чемпионов

Комментарий специалиста

Компани - про 1:1 с Селтиком: Это была тяжелая ничья для Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани проанализировал ничью с "Селтиком" в ответном матче 1/16 Лиги чемпионов (1:1).

Напомним, мюнхенцы прошли в следующий раунд благодаря голу на 94-й минуте.

"Это была тяжелая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме забить 2-3 гола. Важен контекст, мы потратили много энергии за последние 6 дней. В итоге мы на 8 очков опередили соперников в чемпионате и вышли в следующий раунд Лиги чемпионов. Теперь у нас есть время на восстановление.

Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного лучше соперника, особенно здесь, на "Альянц Арене". Но результат всегда важнее всего. Мы извлечем уроки из этой игры. Как я уже сказал, мы должны смотреть на контекст, мы провели слишком много игр. Мы упорно сражались 3 дня назад в Леверкузене и 6 дней назад на "Селтик Парк", чтобы добиться результата, который помог нам сегодня", - цитирует Компани Bayern & Germany.

По теме
yellow-arrow
Кураж бельгийцев в первом тайме. Аталанта - Брюгге 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Боруссия Д - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Златан Ибрагимович поделился мыслями после вылета Милана из Лиги чемпионов
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости