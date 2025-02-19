ПСВ - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "ПСВ" примет дома "Ювентус". Первая игра завершилась в пользу туринского клуба со счетом 2:1.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 19-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСВ – Ювентус Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.