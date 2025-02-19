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ПСВ - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ - Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "ПСВ" примет дома "Ювентус". Первая игра завершилась в пользу туринского клуба со счетом 2:1.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 19-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу ПСВ – ЮвентусСмотреть трансляцию
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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