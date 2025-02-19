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ПСЖ - Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Брест. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" встретится с "Брестом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов-2024/25. Игра пройдет на стадионе "Парк-де-Пренс". Первый поединок завершился победой "красно-синих" со счетом 3:0.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
19.02.2025
Париж, "Парк-де-Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Брест"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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