ПСЖ - Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" встретится с "Брестом" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов-2024/25. Игра пройдет на стадионе "Парк-де-Пренс". Первый поединок завершился победой "красно-синих" со счетом 3:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

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Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

19.02.2025

Париж, "Парк-де-Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Брест"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4