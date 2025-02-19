Реал - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

15 матчей: 5 побед "Реала", 5 побед "Манчестер Сити", 5 ничьих. Такие статистические данные истории противостояний этих клубов имеем перед ответной игрой 1/16 финала Лиги чемпионов. Неделю назад мадридцы одолели соперника со счетом 3:2.

Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Реал - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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