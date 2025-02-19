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Реал - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал - Манчестер Сити: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
15 матчей: 5 побед "Реала", 5 побед "Манчестер Сити", 5 ничьих. Такие статистические данные истории противостояний этих клубов имеем перед ответной игрой 1/16 финала Лиги чемпионов. Неделю назад мадридцы одолели соперника со счетом 3:2.
Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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