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Тренер Монако - после вылета от Бенфики: Более 60 минут мы показывали, что являемся лучшей командой на поле

Лига Чемпионов

Удача была не на стороне монегасков

Тренер Монако - после вылета от Бенфики: Более 60 минут мы показывали, что являемся лучшей командой на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер прокомментировал ничью с "Бенфикой" (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая встреча завершилась в пользу португальского клуба со счетом 1:0.

"Это был тяжелый матч, и сегодня мы более 60 минут показывали, что являемся лучшей командой на поле. Мы упустили слишком много моментов. "Бенфика" сегодня была действительно эффективна. Чувствую себя немного разочарованным, и нам грустно, что мы выбыли из турнира.

Это был фантастический опыт играть здесь, для нашего прогресса, для нашего развития, особенно для молодых игроков. Мы показали, что мы конкурентоспособны — когда я смотрю на первый тайм, это было потрясающе. Мы были очень сильны. Но мы упустили слишком много моментов. Характер и менталитет сильны, поэтому я был рад их опыту", - приводит слова Хюттера УЕФА.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Монако Ади Хюттер
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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