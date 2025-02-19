Реал - Манчестер Сити: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

19 февраля состоятся четыре ответные игры 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25. В одной из них мадридский "Реал" в родных стенах будет принимать "Манчестер Сити". Напомним, в первом матче "сливочные" одержали волевую победу 3:2.

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.