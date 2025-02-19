Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своим мнением об игре украинского голкипера Анатолия Трубина после поединка против "Монако" (3:3) в Лиге чемпионов.

"Беспокоит ли меня нестабильность Трубина? Нет, не волнуйтесь. Когда Анатолию нужно принять решение во время удара соперника, то мяч до этого момента может пройти через десять игроков и неоднократно изменить траекторию. Мне не требуется отдельно разбирать игру каждого футболиста.

Важно посмотреть на то, что мы сделали. У соперника была насыщенная линия обороны из пяти человек, против которой мы сыграли отлично. Теперь нам предстоит посмотреть и проанализировать этот матч, чтобы улучшить наше взаимодействие с теми игроками, которые есть в нашем распоряжении", – цитирует Лаже A Bola.