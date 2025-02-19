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Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
Встал на защиту Анатолия
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своим мнением об игре украинского голкипера Анатолия Трубина после
"Беспокоит ли меня нестабильность Трубина? Нет, не волнуйтесь. Когда Анатолию нужно принять решение во время удара соперника, то мяч до этого момента может пройти через десять игроков и неоднократно изменить траекторию. Мне не требуется отдельно разбирать игру каждого футболиста.
Важно посмотреть на то, что мы сделали. У соперника была насыщенная линия обороны из пяти человек, против которой мы сыграли отлично. Теперь нам предстоит посмотреть и проанализировать этот матч, чтобы улучшить наше взаимодействие с теми игроками, которые есть в нашем распоряжении", – цитирует Лаже A Bola.
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