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Андерлехт - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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Андерлехт - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Победители этого противостояния по сумме двух матчей встретятся в 1/8 финала либо с "Рейнджерс", либо с действующим чемпионом Лиги конференций "Олимпиакосом".

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала
20.02.2025. Констант Ванден Сток (Брюссель, Бельгия)

Андерлехт - Фенербахче

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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