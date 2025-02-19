Андерлехт - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Победители этого противостояния по сумме двух матчей встретятся в 1/8 финала либо с "Рейнджерс", либо с действующим чемпионом Лиги конференций "Олимпиакосом".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

20.02.2025. Констант Ванден Сток (Брюссель, Бельгия)

Трансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция Андерлехт - Фенербахче Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.