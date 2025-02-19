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Андерлехт - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Победители этого противостояния по сумме двух матчей встретятся в 1/8 финала либо с "Рейнджерс", либо с действующим чемпионом Лиги конференций "Олимпиакосом".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
20.02.2025. Констант Ванден Сток (Брюссель, Бельгия)
Андерлехт - Фенербахче
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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