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Пеп Гвардиола не жалеет об уходе талантливого нападающего
Он просто хотел играть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне ответного матча против "Реала" Пепа Гвардиолу спросили о нападающем Хулиане Альваресе, который покинул "Сити" прошлым летом за примерно 75 миллионов евро.
"Я не чувствую за это ответственности. Клуб подписал мне фантастического игрока, но он хотел больше играть... и решил перейти в "Атлетико". Мы очень довольны тем, что он сделал для нас. Чтобы было понятно, он сильно помог нам достичь уникального успеха, и видеть его в такой форме сегодня - приятно.
Он просто хотел быть большей фигурой в команде, а это было сложно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. И я знаю, что он очень счастлив", - сказал Гвардиола.
Добавим, что в этом сезоне 25-летний аргентинец забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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