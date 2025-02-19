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Пеп Гвардиола не жалеет об уходе талантливого нападающего

Лига Чемпионов
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Он просто хотел играть

Пеп Гвардиола не жалеет об уходе талантливого нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции накануне ответного матча против "Реала" Пепа Гвардиолу спросили о нападающем Хулиане Альваресе, который покинул "Сити" прошлым летом за примерно 75 миллионов евро.

"Я не чувствую за это ответственности. Клуб подписал мне фантастического игрока, но он хотел больше играть... и решил перейти в "Атлетико". Мы очень довольны тем, что он сделал для нас. Чтобы было понятно, он сильно помог нам достичь уникального успеха, и видеть его в такой форме сегодня - приятно.

Он просто хотел быть большей фигурой в команде, а это было сложно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. И я знаю, что он очень счастлив", - сказал Гвардиола.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний аргентинец забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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