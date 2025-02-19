Пеп Гвардиола не жалеет об уходе талантливого нападающего

На пресс-конференции накануне ответного матча против "Реала" Пепа Гвардиолу спросили о нападающем Хулиане Альваресе, который покинул "Сити" прошлым летом за примерно 75 миллионов евро.

"Я не чувствую за это ответственности. Клуб подписал мне фантастического игрока, но он хотел больше играть... и решил перейти в "Атлетико". Мы очень довольны тем, что он сделал для нас. Чтобы было понятно, он сильно помог нам достичь уникального успеха, и видеть его в такой форме сегодня - приятно.

Он просто хотел быть большей фигурой в команде, а это было сложно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. И я знаю, что он очень счастлив", - сказал Гвардиола.