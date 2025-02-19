Роджерс - о матче с Баварией: Очень горжусь. Мы играли почти на равных с одним из фаворитов

Рулевой "Селтика" Брендан Роджерс дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера "Селтик" сыграл вничью (1:1) с "Баварией" в ответном матче 1/16 финала турнира (первая игра – 1:2).

"Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на этот стадион и сыграть с такой уверенностью безо всякого страха – это для меня огромный повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сыграли с "Баварией" вничью. К сожалению, ее было недостаточно для того, чтобы пройти дальше.

Мы попали на одного из фаворитов и играли с ним почти что на равных. Особенно на его поле – не так уж много команд, приезжающих сюда, создает так много моментов и играет настолько смело. Вывод один: есть чем гордиться. Мы действовали бесстрашно, были очень хороши в организации обороны и к тому же смело вели игру.

Конкурентоспособность в Европе – таков мой вывод по нашей игре в нынешнем сезоне. Эти 10 матчей игроки провели очень хорошо. Для всей Шотландии, для "Селтика", думаю, мы дали болельщикам большой повод для гордости. Хотим продолжать прогрессировать", – добавил Роджерс.