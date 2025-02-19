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Полузащитник Ювентуса поделился мыслями накануне матча против ПСВ

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Полузащитник Ювентуса поделился мыслями накануне матча против ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На пресс-конференции накануне ответного матча против "ПСВ" полузащитник "Ювентуса" Тен Копмейнерс оценил подготовку своей команды.

"Командный дух на высоком уровне, мы хорошо подготовились к матчу, особенно после результата с "Интером", моральное состояние положительное. Мы понимаем, что это будет сложный вызов, но хотим победить. Против "ПСВ" - это новый матч, новый контекст, ничего не гарантировано, поэтому нам придется играть агрессивно, с интенсивностью и энергией. Они будут действовать в другой манере, а результат определится по итогам двух поединков. Играть на их стадионе будет сложно, а их болельщики станут дополнительным фактором.

Мы имеем преимущество 2:1, но не собираемся просто его удерживать - наша цель играть на победу. Если думать только о контроле счета, рискуем не показать свой лучший футбол. Должны выходить с энергией, прессингом и скоростью в атаках - когда мы так играем, то демонстрируем высокий уровень", - сказал Копмейнерс.

Добавим, что матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 19-го февраля.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
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