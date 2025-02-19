Главный тренер Ювентуса высказался о матче с ПСВ

На пресс-конференции накануне ответного матча против "ПСВ" главный тренер "Ювентуса" Тьаго Мотта рассказал о важности выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Сейчас это самый важный матч сезона для нас. Мы хотим продолжить свой путь в Лиге чемпионов, поэтому должны провести идеальную игру, поднять уровень до максимума во всех аспектах - физически и ментально, чтобы пройти в 1/8 финала. Мы должны сыграть идеально, внимательно принимая решения и правильно читая игру. Нужно быть компактными, когда соперник атакует, и найти способ быть лучше него. Мы отдадим все силы, чтобы получить место в 1/8 финала.

Нам хватит ничьей, но мы всегда играем на победу. В концовке матча важно контролировать ситуацию, но наша установка неизменна: выходить на поле за победой, сосредоточенными и решительными, работая как в защите, так и в атаке. Здесь нет секретов - нужно заслужить выход дальше. Квалификация не является решенным делом, но мы никогда не уступали в характере, самоотдаче и желании побеждать", - говорит Мотта.