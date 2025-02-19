Адемола Лукман ответил на критику Гасперини насчет пенальти

"Аталанта" вылетела из Лиги чемпионов на стадии плей-офф, уступив "Брюгге" с общим счетом 2:5. Судьба противостояния была решена во вторник вечером, когда итальянцы проиграли дома 1:3.

Лукман забил единственный гол своей команды, однако нигериец не смог сократить отставание в счете, промахнувшись с пенальти, хотя не был основным исполнителем 11-метровых. Это вызвало раздраженную реакцию Гасперини, который после игры заявил, что Лукман один из худших исполнителей пенальти, которых он видел.

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Футболист решил высказаться относительно комментариев в свой адрес, опубликовав заявление в соцсетях.