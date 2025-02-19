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Адемола Лукман ответил на критику Гасперини насчет пенальти

Лига Чемпионов

Глубокое неуважение

Адемола Лукман ответил на критику Гасперини насчет пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" вылетела из Лиги чемпионов на стадии плей-офф, уступив "Брюгге" с общим счетом 2:5. Судьба противостояния была решена во вторник вечером, когда итальянцы проиграли дома 1:3.

Лукман забил единственный гол своей команды, однако нигериец не смог сократить отставание в счете, промахнувшись с пенальти, хотя не был основным исполнителем 11-метровых. Это вызвало раздраженную реакцию Гасперини, который после игры заявил, что Лукман один из худших исполнителей пенальти, которых он видел.

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Футболист решил высказаться относительно комментариев в свой адрес, опубликовав заявление в соцсетях.

"Грустно писать это в такой день - прежде всего потому, что мы как команда и город многого достигли вместе.

Быть выделенным в такой манере не только больно, но и является глубоким неуважением. Особенно учитывая ту огромную работу и преданность, которые я ежедневно вкладываю, чтобы помогать клубу и невероятным болельщикам Бергамо.

Честно говоря, я сталкивался со многими тяжелыми моментами во время пребывания здесь, но никогда о них не говорил, потому что для меня команда всегда должна быть защищена и стоять на первом месте. Именно поэтому то, что произошло вчера вечером, ранит еще больше.

Вместе с нашими невероятными болельщиками мы как команда также чувствуем боль после вчерашнего поражения. Во время игры штатный исполнитель пенальти поручил мне пробить 11-метровый, и чтобы поддержать команду, я взял на себя ответственность в этот момент.

Жизнь - это вызовы и превращение боли в силу, и я продолжу это делать", - написал Лукман.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Адемола Лукман
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Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Justice (Львів)
19.02.2025 в 16:06
Гасперіні токсичний тренер
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Комментарии 1
Justice (Львів)
19.02.2025 в 16:06
Гасперіні токсичний тренер
Ответить
0
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