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Известно, какую сумму призовых получила Бавария за ничью с Селтиком

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Футболист, который недавно подписал новый контракт, сделал разницу

Известно, какую сумму призовых получила Бавария за ничью с Селтиком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" заработала неплохую сумму призовых за ничью в матче с "Селтиком" (1:1) в Лиге чемпионов, пройдя в следующую стадию соревнований.

Как сообщает немецкое издание Bild, решающий гол 24-летнего Альфонсо Дэвиса в компенсированное арбитром время принес мюнхенцам 11 миллионов евро в виде призовых за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Эта сумма составляет почти половину от подписного бонуса, который канадский фулбек получил, когда подписал новый контракт с клубом, который может быть доволен таким вкладом от своего же футболиста.

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Напомним, что новый контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" рассчитан до конца июня 2030 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Андрей Журба
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