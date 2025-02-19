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Гвардиола - о матче против Реала: Это может быть мой последний поединок в ЛЧ
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", сделал неоднозначное заявление относительно своего будущего в клубе.
"Это мой последний матч в ЛЧ с "Сити"? Не знаю. У нас много работы впереди. Но, конечно, если мы не пройдем, это может быть мой последний поединок. Решение принимаю не я", - сказал Гвардиола.
Добавим, что 19 февраля в ответном матче в ЛЧ "Манчестер Сити" сыграет против "Реала". Старт - в 22:00 по Киеву.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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