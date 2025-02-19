Гвардиола - о матче против Реала: Это может быть мой последний поединок в ЛЧ

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", сделал неоднозначное заявление относительно своего будущего в клубе.

"Это мой последний матч в ЛЧ с "Сити"? Не знаю. У нас много работы впереди. Но, конечно, если мы не пройдем, это может быть мой последний поединок. Решение принимаю не я", - сказал Гвардиола.