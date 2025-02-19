  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола - о матче против Реала: Это может быть мой последний поединок в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола - о матче против Реала: Это может быть мой последний поединок в ЛЧ

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о матче против Реала: Это может быть мой последний поединок в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", сделал неоднозначное заявление относительно своего будущего в клубе.

"Это мой последний матч в ЛЧ с "Сити"? Не знаю. У нас много работы впереди. Но, конечно, если мы не пройдем, это может быть мой последний поединок. Решение принимаю не я", - сказал Гвардиола.

Добавим, что 19 февраля в ответном матче в ЛЧ "Манчестер Сити" сыграет против "Реала". Старт - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеПеп Гвардиола не жалеет об уходе талантливого нападающего
По теме
yellow-arrow
Известно, какую сумму призовых получила Бавария за ничью с Селтиком
yellow-arrow
Адемола Лукман ответил на критику Гасперини насчет пенальти
yellow-arrow
Бавария сообщила о состоянии Харри Кейна после полученной травмы
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости