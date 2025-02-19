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Вратарь Селтика рассказал, помнит ли он победу своего отца над Баварией в конце 20 века
Селтик вчера был близок к подобному результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Селтика" Каспер Шмейхель рассказал, помнит ли он победу своего отца над Баварией в конце 20 века.
По словам голкипера, воспоминания размыты, но для отца это был невероятный вечер.
"Воспоминания? Вероятно, большая часть из них немного размыта. Для него это был невероятный вечер.
Забавно, потому что "Бавария" была одним из тех клубов, за которыми моя семья следила вечно. Мой дедушка любил "Баварию" Мюнхен, и через это мы всегда как бы следили за клубом, так что тот вечер был особенным — играть против "Баварии" Мюнхен.
Это было невероятное событие, и, очевидно, для нашей семьи это было очень радостное событие. Я думаю, что "Бавария" выиграла его дважды после этого, и также, я думаю, что каждый получил то, что ему было нужно", - сказал Каспер Шмейхель.
В 1999 году "Манчестер Юнайтед", за который играл Петер Шмейхель, обыграл в финале Лиги Чемпионов "Баварию" со счётом 2:1.
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Напомним, что "Селтик" до 90+3-й минуты вёл в счете в матче против "Баварии", но благодарю голу Дэвиса матч закончился вничью, а немецкий гранд прошёл дальше.
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