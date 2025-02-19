Второй матч за день. Металлист 1925 - Подолье 0:0. Обзор матча

Харьковский "Металлист 1925" провел второй контрольный матч за день.

Соперником был хмельницкое "Подолье". Команды голов не забивали. "Металлист 1925" усиливал игру одной заменой, а "Подолье" на второй тайм сделало их 7.

Команды играли такими составами:

"Металлист 1925" (футболки синие): Варакута, Капинус, Имереков (к), Сабиев, Черноморец, Мафвента, Гаджиев, Юрченко, Чурко, Рашица, Стень (Панченко 65)

"Подолье" (футболки белые): Фастов (Задерейко 46), Корешков (к), Азизов (Мельник 46, Проданов 65), Швец (Шкиндер 46), Балан (Федоров 54), Веремеенко, Снижко, Лис, Гемега (Каранга 54), Оробец, Профатило (Шаврин 54)

Следующий матч харьковский клуб проведет против запорожского "Металлурга" 23 февраля.

Контрольный матч

Металлист 1925 (Харьков) – Подолье (Хмельницкий) 0:0

Голы: Энрике (57). Траоре (64)

Видеообзор матча: