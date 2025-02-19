ЛЧ. Боруссия - Спортинг 0:0. Пытались навязать свою игру, но...

Лига чемпионов. 1/16 финала

19.02.2025

"Боруссия" - "Спортинг", 0:0

Первый тайм прошел под контролем немецкой команды. У "Спортинга" были возможности организовать атаки, но ни одна из них не доходила до ворот Грегора Кобеля. Тем временем гости создали несколько опасных моментов, в частности Забитцер пробил в дальний угол, но голкипер справился с ударом. Под конец тайма "Боруссия" провела свою первую замену из-за повреждения игрока: вместо Жуана Симойнша на поле вышел Зено Дебаст. В целом "Спортинг" почти не проявил себя, нанеся лишь один удар по воротам за 45 минут, в то время как "Дортмунд" нанес два удара в створ и шесть ударов по воротам.

Второй тайм начался так же как и закончился первый: дортмундская команда продолжала прорывать защиту "Спортинга", пытаясь забить гол и довести общий счет до 4:0. Однако лиссабонскую команду продолжал спасать Руи Силва. Обе команды начали проводить замены. Однако Руи Силва едва не привез гол: на 58-й минуте он сбил Адейеми, который вышел один на один с голкипером. Арбитр назначил пенальти, но Руи Силва угадал направление удара, и счет в сегодняшнем матче остался неизменным - 0:0. После этого "Спортинг" закрепился с мячом на чужой половине поля, но без результативных действий для "белых", из-за этого мяч вновь вернулся под контроль "Боруссии".

Под конец второго тайма мяч был полностью под контролем хозяев, и "Боруссия" даже смогла забить, но игрок оказался в положении вне игры, и гол был отменен.

Этот матч завершается со счетом 0:0, однако общий счет 3:0, и дортмундская "Боруссия" проходит дальше в рамках Лиги чемпионов.

Тренер: Ковач Нико.

"Боруссия": Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Нико Шлоттербек, Даниэль Свенссон, Марсель Забитцер (Вальдемар Антон), Паскаль Гросс, Карим Адейеми (Рами Бенсебаини), Юлиан Брандт(Джованни Рейна), Джейми Байно-Гиттенс (Максимилиан Байер), Серу Гирасси (Жюльен Дюранвиль).

Тренер: Боргес Руи.

"Спортинг": Руи Силва, Иван Фреснеда, Усман Диоманде, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс, Мортен Юльманн (Александр Брито), Жоао Симоес (Зено Дебаст), Жеовани Кенда (Лукас Родригес Карвалью Анжус), Гонсалу Инасиу (Максимилиано Араухо), Габриэл Тейшейра(Афонсу Морейра), Конрад Хардер.

Предупреждения: Марсель Забитцер 74.