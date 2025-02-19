Болельщик Бенфики попытался подкупить судью на матче Лиги Чемпионов. Видео

Болельщик "Бенфики" попытался подкупить судью на матче Лиги Чемпионов.

В матче против "Монако" при счёте 3:3, арбитр подошёл к монитору для просмотра эпизода. В этот момент один из болельщиков "орлов" стал махать перед ним купюрой, чтобы судья не поставил пенальти французскому клубу.

Арбитр, возможно, не обратил внимания на купюру, но и 11-метровый удар не назначил.

Момент попал на видео:

Navijač #Benfica pokušao je da podmiti sudiju tokom VAR-a sa 10€ ???????? pic.twitter.com/ggwSsUSuZT — CGsport.me (@cgsportme) February 19, 2025

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Напомним, что "Бенфика" сыграла вничью с "Монако" в ответном стыковом матче Лиги Чемпионов, но по итогу двух матчей прошла далее. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

"Орлы" могут попасться "Ливерпулю" или "Барселоне" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.