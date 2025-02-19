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Феликс высказался о вылете команды из Лиги чемпионов
Я так хотел сыграть в Лиге чемпионов за Милан (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жоау Феликс, нападающий "Милана", высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.
"Я так хотел сыграть в Лиге чемпионов за "Милан", но мне удалось провести лишь две игры. Это футбол, мы все должны учиться, независимо от того, молоды ли мы или уже опытные", - сказал футболист.
Добавим, что "Милан" сыграл вничью с "Фейеноордом" в ответном матче плей-офф ЛЧ, которая позволила нидерландцам получить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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