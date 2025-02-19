Феликс высказался о вылете команды из Лиги чемпионов

Жоау Феликс, нападающий "Милана", высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

"Я так хотел сыграть в Лиге чемпионов за "Милан", но мне удалось провести лишь две игры. Это футбол, мы все должны учиться, независимо от того, молоды ли мы или уже опытные", - сказал футболист.