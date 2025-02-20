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ЛЧ. ПСВ - Ювентус 3:1 (д.в). Нидерланды снова оказались сильнее Италии
"ПСВ" повторяет подвиг "Фейеноорда"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 1/16 финала.
18 февраля. Эйндховен. "Филипс".
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
"ПСВ" – "Ювентус" 3:1
Голы: Перишич 53, Сайбари 74, Фламинго 98 - Веа 63
"ПСВ": Бенитес – Ледесма (Маласия 78), Фламинго, Боскальи (Обиспо 106), Жуниор – Верман (Нагало 115), Схаутен (Тил 72), Сайбари – Перишич (Бакайоко 85), Ланг (Дриуеш 115), де Йонг
"Ювентус": Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга (Камбьясо 12 - Мбангула 91), Келли – Копмейнерс (Савона 77), Локателли (Тюрам 77) – Консейсау (Йылдыз 77), Маккенни, Гонсалес – Коло Муани (Влахович 90)
Предупреждения: Схаутен 53 - Гатти 84, Савона 94, Йылдыз 100
Сразу после объявления стартового свистка "ПСВ" под гул своих трибун попытался рвануть в в атаку, но "Ювентус" сразу пресек старания хозяев организованной игрой в обороне.
Уже на 12-й минуте Тьяго Мотте пришлось прибегнуть к замене. Вместо травмированного Вейги на поле вышел Камбьясо.
К середине первого тайма "ПСВ" вел с огромным перевесом во владении мяча - 74% на 26%.
Однако, с креативом у "крестьян" было не все не так хорошо - полумоменты удалось до перерыва создать лишь "Юве".
Во второй половине встречи "ПСВ" еще больше прибавил интенсивности и стал чаще развивать атаки через фланг. Потревожить Ди Грегорио удалось Перишичу и Лангу.
Увлекшись игрой в нападении, подопечные Боша чуть не пропустили сами. Маккенни выполнил шикарный заброс на Коло Муани, тот пробил в створ, но Бенитес был на месте.
Продолжив давить и дальше, "ПСВ" все же добился своего. Как и в поединке в Турине, отличился Перишич. 36-летний хорват идеально разобрался в штрафной после передачи Ланга.
Ответ себя долго ждать не заставил. Веа отлично сыграл на подборе после стандарта, и хлестким ударом распечатал ворота соперника - 1:1.
Далее снова за дело взялся ветеран Перишич, выполнив прострел с правого фланга, который кое-как удалось успешно замкнуть Сайбари.
На последней минуте основного времени Ланг мог забить "бьянконери" третий гол, но удачно сыграл ногами Ди Грегорио.
В начале овертайма кипер "Ювентуса" вновь спас свою команду почти в безнадежной ситуации после удара все того же Сайбари.
Решающий мяч "крестьяне" забили на 98-й минуте. Бакайоко выполнил не самый умелый прострел, Гатти с Ди Грегорио не сумели выбить снаряд, и этим недопониманием сразу воспользовался Фламинго.
Два момент для взятия ворот "Юве" все же нашел, но сперва безупречно сыграл Бенитес, а чуть позже Тюрам с выгодной позиции пробил гораздо выше.
На 120-й минуте мог жирную точку в матче поставить Тил, но до разгрома гостей дело не дошло благодаря сейву Ди Грегорио.
Таким образом, второй представитель Италии вылетел из Лиги чемпионов от нидерландского клуба (во вторник в тех же ролях были "Милан" и "Фейеноорд".
В 1/8 финала "ПСВ" сыграет либо с "Интером", либо с "Арсеналом".
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