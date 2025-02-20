ЛЧ. ПСВ - Ювентус 3:1 (д.в). Нидерланды снова оказались сильнее Италии

Лига Чемпионов. 1/16 финала.

18 февраля. Эйндховен. "Филипс".

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

"ПСВ" – "Ювентус" 3:1



Голы: Перишич 53, Сайбари 74, Фламинго 98 - Веа 63

"ПСВ": Бенитес – Ледесма (Маласия 78), Фламинго, Боскальи (Обиспо 106), Жуниор – Верман (Нагало 115), Схаутен (Тил 72), Сайбари – Перишич (Бакайоко 85), Ланг (Дриуеш 115), де Йонг

"Ювентус": Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга (Камбьясо 12 - Мбангула 91), Келли – Копмейнерс (Савона 77), Локателли (Тюрам 77) – Консейсау (Йылдыз 77), Маккенни, Гонсалес – Коло Муани (Влахович 90)

Предупреждения: Схаутен 53 - Гатти 84, Савона 94, Йылдыз 100

Сразу после объявления стартового свистка "ПСВ" под гул своих трибун попытался рвануть в в атаку, но "Ювентус" сразу пресек старания хозяев организованной игрой в обороне.

Уже на 12-й минуте Тьяго Мотте пришлось прибегнуть к замене. Вместо травмированного Вейги на поле вышел Камбьясо.

К середине первого тайма "ПСВ" вел с огромным перевесом во владении мяча - 74% на 26%.

Однако, с креативом у "крестьян" было не все не так хорошо - полумоменты удалось до перерыва создать лишь "Юве".

Во второй половине встречи "ПСВ" еще больше прибавил интенсивности и стал чаще развивать атаки через фланг. Потревожить Ди Грегорио удалось Перишичу и Лангу.

Увлекшись игрой в нападении, подопечные Боша чуть не пропустили сами. Маккенни выполнил шикарный заброс на Коло Муани, тот пробил в створ, но Бенитес был на месте.

Продолжив давить и дальше, "ПСВ" все же добился своего. Как и в поединке в Турине, отличился Перишич. 36-летний хорват идеально разобрался в штрафной после передачи Ланга.





Ответ себя долго ждать не заставил. Веа отлично сыграл на подборе после стандарта, и хлестким ударом распечатал ворота соперника - 1:1.





Далее снова за дело взялся ветеран Перишич, выполнив прострел с правого фланга, который кое-как удалось успешно замкнуть Сайбари.

На последней минуте основного времени Ланг мог забить "бьянконери" третий гол, но удачно сыграл ногами Ди Грегорио.

В начале овертайма кипер "Ювентуса" вновь спас свою команду почти в безнадежной ситуации после удара все того же Сайбари.

Решающий мяч "крестьяне" забили на 98-й минуте. Бакайоко выполнил не самый умелый прострел, Гатти с Ди Грегорио не сумели выбить снаряд, и этим недопониманием сразу воспользовался Фламинго.





Два момент для взятия ворот "Юве" все же нашел, но сперва безупречно сыграл Бенитес, а чуть позже Тюрам с выгодной позиции пробил гораздо выше.

На 120-й минуте мог жирную точку в матче поставить Тил, но до разгрома гостей дело не дошло благодаря сейву Ди Грегорио.

Таким образом, второй представитель Италии вылетел из Лиги чемпионов от нидерландского клуба (во вторник в тех же ролях были "Милан" и "Фейеноорд".

В 1/8 финала "ПСВ" сыграет либо с "Интером", либо с "Арсеналом".