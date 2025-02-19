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ЛЧ. ПСЖ - Брест 7:0 (общ. 10:0). Тотальное уничтожение на Парк де Пренс
Подопечные Луиса Энрике поиздевались над несчастным соперником и вышли в 1/8 финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Стыковые матчи
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"ПСЖ" — "Брест" 7:0 (общ. 10:0)
Голы: Барколя (20), Кварацхелия (39), Витинья (59), Дуэ (64), Мендеш (69), Рамуш (76), Маюлу (86)
"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо (Кимпембе, 72), Маркиньос, Хакими — Руис (Ли Кан Ин, 60), Витинья, Невеш (Маюлу, 72) — Кварацхелия, Дембеле (Дуэ, 60), Барколя (Рамуш, 60)
"Брест": Кудер — Хайдара (Ле Кардиналь, 70), Кулибали, Шардонне, Фернандеш (Маньетти, 60), Зогбе — Сима, Февр (Думбия, 70), Ле-Мелу (Мартен, 82), Перейра Лаж — Бальде (Камара, 60)
Предупреждения: Хайдара (67), Ле Кардиналь (80)
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