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ЛЧ. ПСЖ - Брест 7:0 (общ. 10:0). Тотальное уничтожение на Парк де Пренс

Лига Чемпионов

Подопечные Луиса Энрике поиздевались над несчастным соперником и вышли в 1/8 финала

ЛЧ. ПСЖ - Брест 7:0 (общ. 10:0). Тотальное уничтожение на Парк де Пренс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Стыковые матчи

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"ПСЖ" "Брест" 7:0 (общ. 10:0)

Голы: Барколя (20), Кварацхелия (39), Витинья (59), Дуэ (64), Мендеш (69), Рамуш (76), Маюлу (86)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо (Кимпембе, 72), Маркиньос, Хакими — Руис (Ли Кан Ин, 60), Витинья, Невеш (Маюлу, 72) — Кварацхелия, Дембеле (Дуэ, 60), Барколя (Рамуш, 60)

"Брест": Кудер — Хайдара (Ле Кардиналь, 70), Кулибали, Шардонне, Фернандеш (Маньетти, 60), Зогбе — Сима, Февр (Думбия, 70), Ле-Мелу (Мартен, 82), Перейра Лаж — Бальде (Камара, 60)

Предупреждения: Хайдара (67), Ле Кардиналь (80)

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