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УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Боруссия Д - Спортинг

Лига Чемпионов
Обновлено

Руй Силва получил свою награду

УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Боруссия Д - Спортинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Спортинга" Руй Силва был признан лучшим игроком матча против "Боруссии Д" по версии УЕФА (0:0).

Силва в этом поединке сделал 5 сейвов и отдал 81% точных передач.

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Добавим, что общий счет 3:0, и "Боруссия Д" проходит дальше в Лиге чемпионов.

УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Боруссия Д - Спортинг - изображение 1
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