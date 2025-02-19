УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Боруссия Д - Спортинг

Голкипер "Спортинга" Руй Силва был признан лучшим игроком матча против "Боруссии Д" по версии УЕФА (0:0).

Силва в этом поединке сделал 5 сейвов и отдал 81% точных передач.

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Добавим, что общий счет 3:0, и "Боруссия Д" проходит дальше в Лиге чемпионов.