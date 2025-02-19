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Интриги не будет. Реал забил идеальный гол Сити уже на 4-й минуте. ВИДЕО
Асенсио и Мбаппе порешали
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Реал" принимает "Манчестер Сити". В первом поединке в Манчестере мадридцы выиграли со счетом 3:2.
И сразу на старте матча, уже на 4-й минуте, мадридцы открыл счет – идеальный заброс от Асенсио и не менее идеальный заброс за спину вратарю от Мбаппе.
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1:0 и 4:2 в сумме двух матчей.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Манчестер Сити".
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