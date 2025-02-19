  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интриги не будет. Реал забил идеальный гол Сити уже на 4-й минуте
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интриги не будет. Реал забил идеальный гол Сити уже на 4-й минуте

Лига Чемпионов
Обновлено

Асенсио и Мбаппе порешали

Интриги не будет. Реал забил идеальный гол Сити уже на 4-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Реал" примет "Манчестер Сити". В первом поединке в Манчестере мадридцы выиграли со счетом 3:2.

И сразу на старте матча, уже на 4-й минуте, мадридцы открыл счет – идеальный заброс от Асенсио и не менее идеальный заброс за спину вратарю от Мбаппе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

1:0 и 4:2 в сумме двух матчей.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
УЕФА назвал имя лучшего игрока матча Боруссия Д - Спортинг
yellow-arrow
ЛЧ. Боруссия - Спортинг 0:0. Пытались навязать свою игру, но...
yellow-arrow
ПСВ - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости