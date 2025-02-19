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Манчестер Сити лишился основного защитника в первые минуты матча против Реала. Видео
Только гол пропустили и…
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" лишился основного защитника в первые минуты матча против "Реала".
На 6-й минуте матча Лиги Чемпионов "Реал – Манчестер Сити" тренеру гостей Пепу Гвардиоле пришлось сделать вынужденную замену.
Джон Стоунз в противостоянии с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором отступился и получил повреждение. Бразилец на защитнике сыграл чисто.
Видео момента:
Травма Стоунза...— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 19, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/ibk63JatD1
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На поле появились медики и вынесли носилки. К счастью, англичанин ушёл сам, а на замену вышел Натан Аке.
Напомним, что "Манчестер Сити" пропустил на 4-й минуте и теперь проигрывает 0:1.
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