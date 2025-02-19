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Манчестер Сити лишился основного защитника в первые минуты матча против Реала. Видео

Лига Чемпионов

Только гол пропустили и…

Манчестер Сити лишился основного защитника в первые минуты матча против Реала. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" лишился основного защитника в первые минуты матча против "Реала".

На 6-й минуте матча Лиги Чемпионов "Реал – Манчестер Сити" тренеру гостей Пепу Гвардиоле пришлось сделать вынужденную замену.

Джон Стоунз в противостоянии с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором отступился и получил повреждение. Бразилец на защитнике сыграл чисто.

Видео момента:

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На поле появились медики и вынесли носилки. К счастью, англичанин ушёл сам, а на замену вышел Натан Аке.

Напомним, что "Манчестер Сити" пропустил на 4-й минуте и теперь проигрывает 0:1.

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Джон Стоунз Винисиус Жуниор
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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