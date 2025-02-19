Уже два. Мбаппе уничтожает Манчестер Сити. ВИДЕО

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Реал" принимает "Манчестер Сити". В первом поединке в Манчестере мадридцы выиграли со счетом 3:2.

И сразу на старте матча, уже на 4-й минуте, мадридцы открыли счет – идеальный заброс от Асенсио и не менее идеальный заброс за спину вратарю от Мбаппе.

Ну а на 33-й Мбаппе не менее идеально дал второй!

2:0 и 5:2 в сумме двух матчей.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Манчестер Сити".