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Большая потеря. Звёздный полузащитник Реала пропустит следующий матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Что ж ему не везёт?

Большая потеря. Звёздный полузащитник Реала пропустит следующий матч Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный полузащитник "Реала" пропустит следующий матч Лиги Чемпионов.

Английский полузащитник Джуд Беллингем на 38-й минуте получил предупреждение. Она стала третьей для футболиста и теперь англичанин пропустит следующий матч Лиги Чемпионов, если "Реал" пройдёт "Манчестер Сити".

Беллингем получал жёлтые карточки в матчах против "Лилля" во втором туре и против "Бреста" в восьмом туре.

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Ранее Джуду Беллингему дали два матча дисквалификации в Ла Лиге из-за инцидента в матче против "Осасуны".

На момент написания новости "Реал" обыгрывает "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и близок к проходу в 1/8 финала.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2025 в 22:59
джуд off
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2025 в 22:59
джуд off
Ответить
1
1

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