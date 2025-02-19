Большая потеря. Звёздный полузащитник Реала пропустит следующий матч Лиги Чемпионов

Звёздный полузащитник "Реала" пропустит следующий матч Лиги Чемпионов.

Английский полузащитник Джуд Беллингем на 38-й минуте получил предупреждение. Она стала третьей для футболиста и теперь англичанин пропустит следующий матч Лиги Чемпионов, если "Реал" пройдёт "Манчестер Сити".

Беллингем получал жёлтые карточки в матчах против "Лилля" во втором туре и против "Бреста" в восьмом туре.

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Ранее Джуду Беллингему дали два матча дисквалификации в Ла Лиге из-за инцидента в матче против "Осасуны".

На момент написания новости "Реал" обыгрывает "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и близок к проходу в 1/8 финала.