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Большая потеря. Звёздный полузащитник Реала пропустит следующий матч Лиги Чемпионов
Что ж ему не везёт?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Реала" пропустит следующий матч Лиги Чемпионов.
Английский полузащитник Джуд Беллингем на 38-й минуте получил предупреждение. Она стала третьей для футболиста и теперь англичанин пропустит следующий матч Лиги Чемпионов, если "Реал" пройдёт "Манчестер Сити".
Беллингем получал жёлтые карточки в матчах против "Лилля" во втором туре и против "Бреста" в восьмом туре.
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Ранее Джуду Беллингему дали два матча дисквалификации в Ла Лиге из-за инцидента в матче против "Осасуны".
На момент написания новости "Реал" обыгрывает "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и близок к проходу в 1/8 финала.
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