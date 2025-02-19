Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шмели расписали мировую и пошли дальше. Боруссия Д - Спортинг 0:0 (3:0). Обзор матча
Обзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
19 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов "Боруссия Д" - "Спортинг" (0:0).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первый матч между этими командами, который состоялся в Португалии, завершился победой "Боруссии" со счетом 3:0. Поэтому перед ответным матчем "Спортинг" оказался в сложной ситуации. Однако немцы не дали ни одного шанса португальцам на камбэк.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)
"Боруссия" - "Спортинг" - 0:0
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На войне погиб 23-летний украинский футболист
- "Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия
- Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000