Шмели расписали мировую и пошли дальше. Боруссия Д - Спортинг 0:0 (3:0). Обзор матча

19 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов "Боруссия Д" - "Спортинг" (0:0).

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Первый матч между этими командами, который состоялся в Португалии, завершился победой "Боруссии" со счетом 3:0. Поэтому перед ответным матчем "Спортинг" оказался в сложной ситуации. Однако немцы не дали ни одного шанса португальцам на камбэк.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)

"Боруссия" - "Спортинг" - 0:0