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ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Хет-трик Мбаппе выбивает Гвардиолу из турнира
Коллектив Пепа на поле не вышел
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 1/16 финала
19.02.2025. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
"Реал" - "Манчестер Сити“ 3:1 (6:3)
"Реал": Куртуа - Вальверде (Алаба 90), Асенсио, Рюдигер, Менди - Себальйос (Камавинга 78), Чуамени (Модрич 83), Беллингем - Родриго, Мбаппе (Диас 78), Винисиус (Эндирк 90)
"Манчестер Сити": Эдерсон - Хусанов, Стоунз (Аке 8), Диаш, Гвардиол - Гюндоган (Ковачич 77), Нико - Фоден (Макети 77), Силва, Савио - Мармуш.
Предупреждения: Беллингем 38 - Гюндоган 28, Нико 47
Голы: Мбаппе 4, 33, 61 - Нико 90+2
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