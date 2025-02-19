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ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Хет-трик Мбаппе выбивает Гвардиолу из турнира

Лига Чемпионов

Коллектив Пепа на поле не вышел

ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Хет-трик Мбаппе выбивает Гвардиолу из турнира

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/16 финала

19.02.2025. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

"Реал" - "Манчестер Сити“ 3:1 (6:3)

"Реал": Куртуа - Вальверде (Алаба 90), Асенсио, Рюдигер, Менди - Себальйос (Камавинга 78), Чуамени (Модрич 83), Беллингем - Родриго, Мбаппе (Диас 78), Винисиус (Эндирк 90)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Хусанов, Стоунз (Аке 8), Диаш, Гвардиол - Гюндоган (Ковачич 77), Нико - Фоден (Макети 77), Силва, Савио - Мармуш.

Предупреждения: Беллингем 38 - Гюндоган 28, Нико 47

Голы: Мбаппе 4, 33, 61 - Нико 90+2

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Комментарии
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Bаrcelinius
19.02.2025 в 23:58
Тапихуй.
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Комментарии 5
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Bаrcelinius
19.02.2025 в 23:58
Тапихуй.
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.02.2025 в 23:59
Пєтух, на тебе, підара, точно піхуй
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Spokoyno (Київ)
19.02.2025 в 23:57
АВЖЕЖ... Поки "ми з Ливерпулем" намагалися виграти матч, Пеп влаштував відпочинок своїй основі перед недільним матчем! Знав що тут пролітає, так зосередився на АПЛ!
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Море23 (Одесса)
19.02.2025 в 23:55
Слив Ман Сити поэтому и выбрали сити вместо Селтика
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ANESTEZIO (Вінниця )
20.02.2025 в 00:00
Ще один алєнєвідний дебіл
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