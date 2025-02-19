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Тренер Боруссии - о выходе команды в 1/8 финала ЛЧ: Я верю в ребят

Лига Чемпионов
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Ковач рассказал о ничьей со Спортингом

Тренер Боруссии - о выходе команды в 1/8 финала ЛЧ: Я верю в ребят

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нико Ковач, тренер "Боруссии Д", поделился эмоциями после выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это была контролируемая игра. Во втором тайме мы не реализовали пенальти, а Джованни Рейна попал в штангу. Мы должны были выиграть, но, в конце концов, мы прошли дальше в ЛЧ. Мы работаем над тем, чтобы реализовать свои голевые моменты. Я верю в ребят", - сказал специалист.

Напомним, что первый матч плей-офф ЛЧ между "Боруссией Д" и "Спортингом" завершился победой немцев (0:3), а сегодня, 19 февраля, команды сыграли вничью.

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Боруссия (Дортмунд) Спортинг (Лиссабон) Нико Ковач
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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