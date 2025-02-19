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Не только Манчестер Сити. Ещё один клуб в Лиге Чемпионов сделал вынужденную замену. Видео
Два матча – две вынужденные замены
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов ещё один клуб помимо "Манчестер Сити" сделал вынужденную замену.
Защитника "Ювентуса" Ренато Вейгу вынужденно заменили на 12-й минуте. Во время борьбы с нападающим "ПСВ" Люкой де Йонгом защитник получил повреждение и сел на газон.
Медики появились на поле. Защитник ушёл сам. На замену вышел Андреа Камбьясо.
Видео получения травмы:
Травма Вейги...— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 19, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/sjAF6ToRY8
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Ранее защитника лишился и "Манчестер Сити" в матче против "Реала". Джон Стоунз получил повреждение в начале матча.
На момент написания новости "ПСВ" обыгрывает "Ювентус" 2:1. Общий счёт матча 3:3.
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