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Не только Манчестер Сити. Ещё один клуб в Лиге Чемпионов сделал вынужденную замену. Видео

Лига Чемпионов

Два матча – две вынужденные замены

Не только Манчестер Сити. Ещё один клуб в Лиге Чемпионов сделал вынужденную замену. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов ещё один клуб помимо "Манчестер Сити" сделал вынужденную замену.

Защитника "Ювентуса" Ренато Вейгу вынужденно заменили на 12-й минуте. Во время борьбы с нападающим "ПСВ" Люкой де Йонгом защитник получил повреждение и сел на газон.

Медики появились на поле. Защитник ушёл сам. На замену вышел Андреа Камбьясо.

Видео получения травмы:

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Ранее защитника лишился и "Манчестер Сити" в матче против "Реала". Джон Стоунз получил повреждение в начале матча.

На момент написания новости "ПСВ" обыгрывает "Ювентус" 2:1. Общий счёт матча 3:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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