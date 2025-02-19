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Наставник Спортинга - о вылете из Лиги чемпионов: Мы приехали сюда, чтобы посоревноваться

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими эмоциями

Наставник Спортинга - о вылете из Лиги чемпионов: Мы приехали сюда, чтобы посоревноваться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руи Боржес, наставник "Спортинга", высказался о ничьей команды против "Боруссии Д" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов (0:0).

"Мы приехали сюда, чтобы посоревноваться. Мы никогда не сдавались, и я доволен настроем команды. Играя пятью защитниками, мы ограничили возможности "Дортмунда". Я хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда поддерживали нас, даже когда ничья была практически решена", - сказал специалист.

В результате второго матча "Боруссия Д" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Спортинг (Лиссабон)
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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