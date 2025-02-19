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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились участники 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Начинается борьба за трофей

Определились участники 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов определились участники 1/8 финала турнира.

К восьмёрке лучших команд присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Лучшие команды, которые пропускали стыковые матчи.

  • Ливерпуль
  • Барселона
  • Арсенал
  • Интер
  • Атлетико
  • Байер
  • Лилль
  • Астон Вилла

По результатам стыковых матчей к ним присоединяются:

  • Брюгге
  • Боруссия Д
  • Реал Мадрид
  • Бавария
  • ПСВ
  • Фейеноорд
  • ПСЖ
  • Бенфика

Во время жеребьёвки победители стыковых матчей будут не сеяными командами и первый матч проведут на домашнем поле.

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Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 21 февраля. На ней сформируют сетку вплоть до финального матча турнира.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.02.2025 в 00:49
Нічого собі Серія А ізганьбилася... Мілан, Аталанта і Ювентус в прольоті! І програли командам зовсім не з ТОПчемпіонатів!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
20.02.2025 в 00:49
Нічого собі Серія А ізганьбилася... Мілан, Аталанта і Ювентус в прольоті! І програли командам зовсім не з ТОПчемпіонатів!
Ответить
1
0

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