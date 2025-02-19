Определились участники 1/8 финала Лиги Чемпионов

В Лиге Чемпионов определились участники 1/8 финала турнира.

К восьмёрке лучших команд присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Лучшие команды, которые пропускали стыковые матчи.

Ливерпуль

Барселона

Арсенал

Интер

Атлетико

Байер

Лилль

Астон Вилла

По результатам стыковых матчей к ним присоединяются:

Брюгге

Боруссия Д

Реал Мадрид

Бавария

ПСВ

Фейеноорд

ПСЖ

Бенфика

Во время жеребьёвки победители стыковых матчей будут не сеяными командами и первый матч проведут на домашнем поле.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 21 февраля. На ней сформируют сетку вплоть до финального матча турнира.