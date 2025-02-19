Лига Чемпионов
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Определились участники 1/8 финала Лиги Чемпионов
Начинается борьба за трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов определились участники 1/8 финала турнира.
К восьмёрке лучших команд присоединились восемь победителей стыковых матчей.
Лучшие команды, которые пропускали стыковые матчи.
- Ливерпуль
- Барселона
- Арсенал
- Интер
- Атлетико
- Байер
- Лилль
- Астон Вилла
По результатам стыковых матчей к ним присоединяются:
- Брюгге
- Боруссия Д
- Реал Мадрид
- Бавария
- ПСВ
- Фейеноорд
- ПСЖ
- Бенфика
Во время жеребьёвки победители стыковых матчей будут не сеяными командами и первый матч проведут на домашнем поле.
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Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 21 февраля. На ней сформируют сетку вплоть до финального матча турнира.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Spokoyno (Київ)
20.02.2025 в 00:49
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