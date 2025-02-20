Лига Чемпионов
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Кто может выпасть Трубину? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов
Вот теперь будут огненные матчи
shakhtar.com
Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В турнире есть две сетки матчей. Например, если "Ливерпулю" выпадет "ПСЖ", то "Барселона" автоматически получит "Бенфику" и пойдёт по противоположной стороне сетки.
Команды, которые попали в восьмёрку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала ответные матчи проведут на домашнем поле.
Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:
- "ПСЖ" / "Бенфика" - "Ливерпуль" / "Барселона"
- "Брюгге" / "Боруссия Д" - "Лилль" / "Астон Вилла"
- "Реал Мадрид" / "Бавария" - "Атлетико" / "Байер"
- "ПСВ" / "Фейеноорд" - "Арсенал" / "Интер"
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Жеребьёвка матчей состоится 21 февраля. На ней сразу определят путь команд до финала турнира.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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