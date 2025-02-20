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Кто может выпасть Трубину? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Вот теперь будут огненные матчи

Кто может выпасть Трубину? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В турнире есть две сетки матчей. Например, если "Ливерпулю" выпадет "ПСЖ", то "Барселона" автоматически получит "Бенфику" и пойдёт по противоположной стороне сетки.

Команды, которые попали в восьмёрку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала ответные матчи проведут на домашнем поле.

Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:

  • "ПСЖ" / "Бенфика" - "Ливерпуль" / "Барселона"
  • "Брюгге" / "Боруссия Д" - "Лилль" / "Астон Вилла"
  • "Реал Мадрид" / "Бавария" - "Атлетико" / "Байер"
  • "ПСВ" / "Фейеноорд" - "Арсенал" / "Интер"
Кто может выпасть Трубину? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов - изображение 1
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Жеребьёвка матчей состоится 21 февраля. На ней сразу определят путь команд до финала турнира.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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