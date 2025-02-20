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Такое будет сложно повторить. ПСЖ в Лиге Чемпионов установил новое достижение

Лига Чемпионов

Не 10 голов

Такое будет сложно повторить. ПСЖ в Лиге Чемпионов установил новое достижение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" в Лиге Чемпионов установил новое достижение.

Французский гранд стал первой командой в истории Лиги Чемпионов, в которой 7 голов забили 7 разных футболистов.

В ответном матче против "Бреста" отметились Барколя (20), Кварацхелия (39), Витинья (59), Дуэ (64), Мендеш (69), Гонсало Рамос (76), Маюлу (86).

По итогам двух матчей "ПСЖ" разгромил "Брест" (10:0) и прошёл в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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Французский клуб в следующей стадии попадёт или на "Ливерпуль", или на "Барселону".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Владислав Прийменко
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