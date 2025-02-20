  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность

Лига Чемпионов

Испанский специалист не отрицает происходящее

Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник “горожан” прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

“У нас прекрасная команда, но мы утратили стабильность. Когда соперник сильнее, его можно только поздравить. Мы на протяжении многих лет добивались исторических успехов в своей стране, побеждая в турнирах, которые прежде не выигрывали. Теперь же нам нужно сосредоточиться на попадании в первую четверку.

В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Мы выиграли АПЛ 6 раз за 7 лет, в Лиге чемпионов каждый год играли в четвертьфинале, полуфинале, финале”.

Читайте такжеГвардиола: Ман Сити сейчас не может выиграть Лигу чемпионов. Я очень прагматичен

“Я принимаю реальность, а она такова, что “Реал” лучше. Вот и все. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, в этом – нет. Я всегда говорю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда ты проходишь дальше, не заслуживая этого. Например, подобные обстоятельства могли сложиться в прошлом сезоне. Но такое бывает, приходится это принять", – сказал главный тренер “небесно-голубых”.

В ближайшем туре АПЛ “Сити” будет принимать “Ливерпуль”.

По теме
yellow-arrow
Французская Лига 1 потерялась в пространстве. ПСЖ – Брест 7:0 (3:0). Обзор матча
yellow-arrow
Анчелотти: Килиан способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет
yellow-arrow
Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости