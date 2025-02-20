Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность

Наставник “горожан” прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

“У нас прекрасная команда, но мы утратили стабильность. Когда соперник сильнее, его можно только поздравить. Мы на протяжении многих лет добивались исторических успехов в своей стране, побеждая в турнирах, которые прежде не выигрывали. Теперь же нам нужно сосредоточиться на попадании в первую четверку.

В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Мы выиграли АПЛ 6 раз за 7 лет, в Лиге чемпионов каждый год играли в четвертьфинале, полуфинале, финале”.