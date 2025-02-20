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Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
Испанский специалист не отрицает происходящее
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник “горожан” прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
“У нас прекрасная команда, но мы утратили стабильность. Когда соперник сильнее, его можно только поздравить. Мы на протяжении многих лет добивались исторических успехов в своей стране, побеждая в турнирах, которые прежде не выигрывали. Теперь же нам нужно сосредоточиться на попадании в первую четверку.
В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Мы выиграли АПЛ 6 раз за 7 лет, в Лиге чемпионов каждый год играли в четвертьфинале, полуфинале, финале”.
“Я принимаю реальность, а она такова, что “Реал” лучше. Вот и все. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, в этом – нет. Я всегда говорю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда ты проходишь дальше, не заслуживая этого. Например, подобные обстоятельства могли сложиться в прошлом сезоне. Но такое бывает, приходится это принять", – сказал главный тренер “небесно-голубых”.
В ближайшем туре АПЛ “Сити” будет принимать “Ливерпуль”.
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