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Анчелотти: Килиан способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет

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Итальянский специалист не сомневается в способностях Килиана

Анчелотти: Килиан способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти доволен победой над “Манчестер Сити” (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

“Мы сыграли очень хорошо: совершенная игра в обороне, атаке, при позиционном футболе, в переходных фазах... Мы хотели сыграть именно так, мы хотели повторить все то, что нам удалось в первом матче. Команда действовала очень компактно, как единое целое, и это позволяет проявиться мастерству.

Не хочу говорить про отдельных футболистов, каждый проявил себя. Менди хорошо сыграл, Рюдигер, Вальверде, который не был готов на 100%... Все были хороши. Когда команда работает должным образом, каждый проявляет себя. С этим соперником всегда тяжело, но мы добились преимущества в этих двух играх”.

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“У Мбаппе есть мастерство, необходимое для достижения показателей Роналду, но ему придется потрудиться, потому что Криштиану задал очень высокую планку. Но Килиан с большим энтузиазмом относится к игре за эту команду, и он способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет. Ему нужно работать”, – сказал главный тренер “сливочных”.

В текущей ЛЧ француз забил 7 мячей и отдал 2 ассиста.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca, Movistar, AS
Опубликовал: Александр Симченко
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