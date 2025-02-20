Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Килиан способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет
Итальянский специалист не сомневается в способностях Килиана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти доволен победой над “Манчестер Сити” (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
“Мы сыграли очень хорошо: совершенная игра в обороне, атаке, при позиционном футболе, в переходных фазах... Мы хотели сыграть именно так, мы хотели повторить все то, что нам удалось в первом матче. Команда действовала очень компактно, как единое целое, и это позволяет проявиться мастерству.
Не хочу говорить про отдельных футболистов, каждый проявил себя. Менди хорошо сыграл, Рюдигер, Вальверде, который не был готов на 100%... Все были хороши. Когда команда работает должным образом, каждый проявляет себя. С этим соперником всегда тяжело, но мы добились преимущества в этих двух играх”.
“У Мбаппе есть мастерство, необходимое для достижения показателей Роналду, но ему придется потрудиться, потому что Криштиану задал очень высокую планку. Но Килиан с большим энтузиазмом относится к игре за эту команду, и он способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет. Ему нужно работать”, – сказал главный тренер “сливочных”.
В текущей ЛЧ француз забил 7 мячей и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Реал - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Путин заявил, что войска РФ прорвались на Курщине в Украину - Генштаб опроверг
- Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"
- ЛЧ. Бенфика - Монако 3:3 (общ. 4:3). Команда Трубина в драматическом противостоянии выходит в 1/8 финала
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике