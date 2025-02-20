Анчелотти: Килиан способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет

Карло Анчелотти доволен победой над “Манчестер Сити” (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

“Мы сыграли очень хорошо: совершенная игра в обороне, атаке, при позиционном футболе, в переходных фазах... Мы хотели сыграть именно так, мы хотели повторить все то, что нам удалось в первом матче. Команда действовала очень компактно, как единое целое, и это позволяет проявиться мастерству.

Не хочу говорить про отдельных футболистов, каждый проявил себя. Менди хорошо сыграл, Рюдигер, Вальверде, который не был готов на 100%... Все были хороши. Когда команда работает должным образом, каждый проявляет себя. С этим соперником всегда тяжело, но мы добились преимущества в этих двух играх”.