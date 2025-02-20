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Французская Лига 1 потерялась в пространстве. ПСЖ – Брест 7:0 (3:0). Обзор матча

Лига Чемпионов

Слишком просто и легко

Французская Лига 1 потерялась в пространстве. ПСЖ – Брест 7:0 (3:0). Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Принцы" дома развили успех, который достингли в Генгаме. Фабиан Руис отдал 2 ассиста, еще 3 футболиста оформили гол+пас. Кипер "пиратов" Грегуар Кудер отразил лишь два удара, летевших в створ ворот. Бретонцы могли рассчитывать на гол престижа и даже забили его, но офсайд не меняет цифры на табло.

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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Париж. Парк де Пренс, 47 211 зрителей

ПСЖ – Брест 7:0

Голы: Баркола, 20, Кварацхелия, 39, Витинья, 59, Дуэ, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлу, 86

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Брест “ПСЖ”
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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