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Составили компанию Шахтеру: Брест попал в список команд, потерпевших самое крупное поражение в плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов

Могли установить рекорд

Составили компанию Шахтеру: Брест попал в список команд, потерпевших самое крупное поражение в плей-офф ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ответном матче 1/16 финала "пираты" без шансов уступили ПСЖ в столице. Это поражение повторило результат четырех встреч плей-офф турнира, в которых победитель побеждал с разницей в 7 мячей.

Крупнейшие победы/поражения в плей-офф Лиги чемпионов

  • 2011/12 ⅛ Бавария 7:0 Базель;
  • 2014/15 ⅛ Бавария 7:0 Шахтер;
  • 2018/19 ⅛ Манчестер Сити 7:0 Шальке;
Читайте такжеЛЧ. ПСЖ - Брест 7:0 (общ. 10:0). Тотальное уничтожение на Парк де Пренс
  • 2022/23 ⅛ Манчестер Сити 7:0 РБ Лейпциг;
  • 2024/25 1/16 ПСЖ 7:0 Брест.

В феврале бретонцы трижды пересекались с парижанами, пропустив в сумме 15 голов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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