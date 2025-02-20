Лига Чемпионов
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Составили компанию Шахтеру: Брест попал в список команд, потерпевших самое крупное поражение в плей-офф ЛЧ
Могли установить рекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/16 финала "пираты" без шансов уступили ПСЖ в столице. Это поражение повторило результат четырех встреч плей-офф турнира, в которых победитель побеждал с разницей в 7 мячей.
Крупнейшие победы/поражения в плей-офф Лиги чемпионов
- 2011/12 ⅛ Бавария 7:0 Базель;
- 2014/15 ⅛ Бавария 7:0 Шахтер;
- 2018/19 ⅛ Манчестер Сити 7:0 Шальке;
- 2022/23 ⅛ Манчестер Сити 7:0 РБ Лейпциг;
- 2024/25 1/16 ПСЖ 7:0 Брест.
В феврале бретонцы трижды пересекались с парижанами, пропустив в сумме 15 голов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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