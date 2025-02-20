Составили компанию Шахтеру: Брест попал в список команд, потерпевших самое крупное поражение в плей-офф ЛЧ

В ответном матче 1/16 финала "пираты" без шансов уступили ПСЖ в столице. Это поражение повторило результат четырех встреч плей-офф турнира, в которых победитель побеждал с разницей в 7 мячей.

Крупнейшие победы/поражения в плей-офф Лиги чемпионов

2011/12 ⅛ Бавария 7:0 Базель;

2014/15 ⅛ Бавария 7:0 Шахтер;

2018/19 ⅛ Манчестер Сити 7:0 Шальке;

2022/23 ⅛ Манчестер Сити 7:0 РБ Лейпциг;

2024/25 1/16 ПСЖ 7:0 Брест.

В феврале бретонцы трижды пересекались с парижанами, пропустив в сумме 15 голов.