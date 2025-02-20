Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии

В среду ПСВ выбил "Ювентус" из Лиги Чемпионов благодаря домашней победе со счетом 3:1 по итогам дополнительного времени и, таким образом, установил важные достижения Нидерландов и Италии в турнире. Для своей страны - со знаком "плюс", для страны "Ювентуса" - со знаком "минус". Речь о количестве представителей от каждой из этих стран в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Во вторник и среду главный клубный турнир Европы покинули сразу три итальянские команды - "Милан", "Аталанта", и "Ювентус". Ранее по итогам Раунда Лиги вылетела "Болонья". В турнире остался лишь "Интер". Таким образом, в третий раз в истории в 1/8 финала Лиги Чемпионов (с 1992-го года, не считая Кубка Чемпионов) сыграет лишь одна итальянская команда. В предыдущие разы это случалось в сезонах 2013/14 и 2014/15.

Кроме этого, ПСВ и "Фейеноорд" оформили присутствие двух команд из Нидерландов в 1/8 финала турнира. Такое происходит в Лиге Чемпионов (также считая с 1992-го года) во второй раз в целом и впервые с сезона 2005/06.

Следует отметить, что в 1/8 финала "Интер" наверняка встретится с ПСВ или "Фейеноордом".