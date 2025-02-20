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Тьяго Мотта прокомментировал вылет Ювентуса из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Тяжелое поражение

Тьяго Мотта прокомментировал вылет Ювентуса из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ювентуса" Тьаго Мотта прокомментировал поражение своей команды от "ПСВ" 3:1, которое означает вылет из Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы действовали правильно, но потом они сильно прибавили и провели великолепный матч. Во второй половине нам было тяжело, хотя мы сравняли счет и должны были удержать результат, но не смогли. У нас были шансы вернуться в игру, например, удар в штангу от Влаховича.

Я не доволен голами, которые мы пропустили. В моменте с третьим мячом было очевидное изменение игры, а Бакайоко принял мяч в штрафной - на таком уровне мы должны действовать лучше.

Мы не потеряли квалификацию, мы просто пытались победить, но они были лучше нас, и в итоге заслужили на выход дальше. Я бы снова сделал все так же", - говорит Мотта.

Добавим, что вылет "Ювентуса" означает, что в 1/8 финала Лиги чемпионов примет участие только один клуб Серии А – действующий чемпион Италии "Интер".

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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