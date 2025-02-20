Капитан Ювентуса: ПСВ хотели этого больше

Капитан "Ювентуса" Мануэль Локателли признает, что "ПСВ" хотели попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов больше, чем "бьянконери".

"Очень больно, ведь мы имели все в своих руках и потеряли выход в плей-офф. Мы все несем ответственность. Теперь мы должны сплотиться и выйти из этой ситуации. Сейчас у меня нет объяснения. Они играли лучше нас. Они больше этого хотели. Поле всегда говорит правду, все остальное – лишь слова. Поле показало, что они заслужили победу. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так", – говорит Локателли.

Отвечая на вопрос, придется ли "Ювентусу" пересмотреть свои планы после вылета, особенно учитывая то, что выход в плей-офф был минимальной целью клуба, капитан сказал следующее.

"Это вопрос к руководству. Мы должны тренироваться на максимум и быть готовыми. Это поражение болезненное, и мы должны сделать все, чтобы вернуться в Лигу чемпионов в следующем году. Те, кто в команде дольше, должны взять на себя ответственность. Только вместе, через тяжелую работу и преданность, мы можем пережить такие моменты. Это больно, но мы должны выкладываться на полную", – говорит Локателли.

Добавим, что следующий матч Серии A "Ювентус" сыграет в гостях против "Кальяри". "Бьянконери" сейчас занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея равное количество очков с "Лацио" – по 46.