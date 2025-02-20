Лига Чемпионов
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Включая Мбаппе. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
В этот раз с фаворитом
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги чемпионов.
На получение награды претендуют:
- нападающий "Реала" Килиан Мбаппе - хет-трик в игре с "Манчестер Сити";
- полузащитник "ПСЖ" Витинья - гол "Бресту";
- вингер "ПСВ" Ноа Ланг - ассист в поединке с "Ювентусом";
- полузащитник "Бенфики" Оркун Кекчю - забитый мяч в ворота "Монако".
За своего фаворита можно по
Second-leg heroes ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025
Who gets your vote? ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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