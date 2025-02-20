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Включая Мбаппе. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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В этот раз с фаворитом

Включая Мбаппе. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги чемпионов.

На получение награды претендуют:

  • нападающий "Реала" Килиан Мбаппе - хет-трик в игре с "Манчестер Сити";
  • полузащитник "ПСЖ" Витинья - гол "Бресту";
  • вингер "ПСВ" Ноа Ланг - ассист в поединке с "Ювентусом";
  • полузащитник "Бенфики" Оркун Кекчю - забитый мяч в ворота "Монако".

За своего фаворита можно по этой ссылке.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСВ (Эйндховен) Пари Сен-Жермен лучший игрок Килиан Мбаппе Ноа Ланг Оркун Кекчю Витинья
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