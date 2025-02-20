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Энрике - после 7:0: Трудно играть против Бреста. Это одна из лучших французских команд

Лига Чемпионов

По счету и не скажешь

Энрике - после 7:0: Трудно играть против Бреста. Это одна из лучших французских команд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над "Брестом" (7:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

"Трудно играть против "Бреста". Они провели великолепную кампанию. Это, без сомнения, одна из лучших французских команд. Мы не попали в ловушку расслабленности и были великолепны на протяжении всего матча. Мы были очень точны, играли с максимальным уважением к нашим соперникам. Поздравляю соперника и их тренера.

Семь разных бомбардиров в поединке? Такого еще не было в Лиге чемпионов. Это показывает настрой нашей команды. Это значит, что каждый игрок видел товарища по команде в лучшей позиции, чем он, поэтому мы забили так много. Если бы они этого не делали, мы бы забили меньше.

Кварацхелия - игрок топ-класса, и у нас нет никаких сомнений в этом. Трудно найти футболистов, которые улучшат этот состав. Очевидно, что он действительно хочет помочь своей команде. Когда вы видите игрока, который прилагает огромные усилия в обороне в последнюю минуту, когда счет 7:0, чтобы помочь команде - это тот, кто улучшит эту команду", - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

В 1/8 финала "ПСЖ" сыграет либо с "Барселоной", либо с "Ливерпулем".

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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