Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала

После победы над "Манчестер Сити" (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов, Джуд Беллингем рассказал CBS Sports о важности нападающего команды Родриго.

"Родриго - очень недооцененный. Для меня он, пожалуй, самый талантливый и самый одаренный игрок в составе. То, что он может сделать с мячом... Мы просто играем, а он вдруг выполняет такой финт, что ты стоишь и спрашиваешь: "Как ты это сделал?".

Еще одна важная вещь - он больше всего жертвует собой ради команды. Его любимая позиция - левый фланг, но важно отметить, что он много работает на команду, в том числе и в защите на правом фланге", - говорит Джуд.