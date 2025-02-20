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Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала

Лига Чемпионов

Недооцененный игрок

Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После победы над "Манчестер Сити" (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов, Джуд Беллингем рассказал CBS Sports о важности нападающего команды Родриго.

"Родриго - очень недооцененный. Для меня он, пожалуй, самый талантливый и самый одаренный игрок в составе. То, что он может сделать с мячом... Мы просто играем, а он вдруг выполняет такой финт, что ты стоишь и спрашиваешь: "Как ты это сделал?".

Еще одна важная вещь - он больше всего жертвует собой ради команды. Его любимая позиция - левый фланг, но важно отметить, что он много работает на команду, в том числе и в защите на правом фланге", - говорит Джуд.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего бразильца 12 голов и 9 ассистов в 34 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Лига чемпионов Родриго Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
CBS Sports
Опубликовал: Алексей Полищук
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