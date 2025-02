Гвардиола установил два антидостижения после матча с Реалом

Вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).

Это поражение стало для "горожан" 13-м в сезоне. Никогда еще команды Хосепа Гвардиолы не проигрывали так много игр в одном сезоне.

Также, добавляет Opta, команда Гвардиолы впервые за время его тренерской карьеры не смогла пробиться в 1/8 Лиги чемпионов.

23 февраля "Ман Сити" дома примет "Ливерпуль" в чемпионате Англии.

