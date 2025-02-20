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Гвардиола установил два антидостижения после матча с Реалом
Явный кризис
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).
Это поражение стало для "горожан" 13-м в сезоне. Никогда еще команды Хосепа Гвардиолы не проигрывали так много игр в одном сезоне.
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Также, добавляет Opta, команда Гвардиолы впервые за время его тренерской карьеры не смогла пробиться в 1/8 Лиги чемпионов.
23 февраля "Ман Сити" дома примет "Ливерпуль" в чемпионате Англии.
13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025
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