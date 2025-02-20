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Гвардиола установил два антидостижения после матча с Реалом

Лига Чемпионов

Явный кризис

Гвардиола установил два антидостижения после матча с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).

Это поражение стало для "горожан" 13-м в сезоне. Никогда еще команды Хосепа Гвардиолы не проигрывали так много игр в одном сезоне.

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Также, добавляет Opta, команда Гвардиолы впервые за время его тренерской карьеры не смогла пробиться в 1/8 Лиги чемпионов.

23 февраля "Ман Сити" дома примет "Ливерпуль" в чемпионате Англии.

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Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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