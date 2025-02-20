  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Защитник Милана извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Милана извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Сильный человек

Защитник Милана извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Милана" извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги Чемпионов.

Тео Эрнандес в своём профиле Instagram опубликовал извинения после проигранного матча "Милана" с "Фейеноордом".

Футболист написал, что просит прощения за своё удаление в матче и выразил надежду, что клуб вернётся к борьбе за трофеи.

"Футбол непредсказуем: он дарит нам большие радости, но также и болезненные моменты. Сегодня я чувствую огромное разочарование. Я извиняюсь перед своими товарищами по команде за то, что оставил их вдесятером, и я извиняюсь перед болельщиками, которые всегда поддерживают нас.

Но этот клуб — семья и вместе мы выздоровеем. Давайте сделаем это вместе. Начиная с меня", - написал Эрнандес.

Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку в матче Лиги Чемпионов на 51-й минуте и ушёл с поля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Милан" сыграл вничью с "Фейеноордом" (1:1) и по итогу двух матчей вылетел из турнира.

По теме
yellow-arrow
Тренер Бреста: ПСЖ меня впечатлил больше, чем Барселона
yellow-arrow
Гвардиола установил два антидостижения после матча с Реалом
yellow-arrow
Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала
Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Theo Hernandez
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости