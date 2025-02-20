Защитник "Милана" извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги Чемпионов.

Тео Эрнандес в своём профиле Instagram опубликовал извинения после проигранного матча "Милана" с "Фейеноордом".

Футболист написал, что просит прощения за своё удаление в матче и выразил надежду, что клуб вернётся к борьбе за трофеи.

"Футбол непредсказуем: он дарит нам большие радости, но также и болезненные моменты. Сегодня я чувствую огромное разочарование. Я извиняюсь перед своими товарищами по команде за то, что оставил их вдесятером, и я извиняюсь перед болельщиками, которые всегда поддерживают нас. Но этот клуб — семья и вместе мы выздоровеем. Давайте сделаем это вместе. Начиная с меня", - написал Эрнандес.

Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку в матче Лиги Чемпионов на 51-й минуте и ушёл с поля.

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Напомним, что "Милан" сыграл вничью с "Фейеноордом" (1:1) и по итогу двух матчей вылетел из турнира.