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Тренер Бреста: ПСЖ меня впечатлил больше, чем Барселона

Лига Чемпионов
Обновлено

Мнение французского специалиста

Тренер Бреста: ПСЖ меня впечатлил больше, чем Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Бреста" Эрик Руа высоко оценил игру "Пари Сен-Жермен" после противостояния с парижанами в 1/16 финала Лиги чемпионов (0:10 по итогам двух матчей).

"У "ПСЖ" будет отличный шанс, независимо от того, с каким соперником им предстоит встретиться. Мы встречались с "Барселоной" и "ПСЖ".

"Барса" меня впечатлила, но еще больше меня впечатлил "ПСЖ". "Ливерпуль" — сильная команда, но, на мой взгляд, мы не встречались ни с кем столь же сильным, как этот "ПСЖ", - считает Руа.

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Лига чемпионов Брест Пари Сен-Жермен Эрик Руа
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Источник:
PSG Report
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.02.2025 в 13:40
Как-то неудачно он завуалировал свою слабость... Мол, ничего, что 0-10... Так ведь против нас такая силище!!! А Барса с тобой играла не для того, чтоб тебя впечатлять. достаточно того, что просто ... впечатала в газон.
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.02.2025 в 13:40
Как-то неудачно он завуалировал свою слабость... Мол, ничего, что 0-10... Так ведь против нас такая силище!!! А Барса с тобой играла не для того, чтоб тебя впечатлять. достаточно того, что просто ... впечатала в газон.
Ответить
0
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