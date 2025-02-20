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Тренер Бреста: ПСЖ меня впечатлил больше, чем Барселона
Мнение французского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Бреста" Эрик Руа высоко оценил игру "Пари Сен-Жермен" после противостояния с парижанами в 1/16 финала Лиги чемпионов (0:10 по итогам двух матчей).
"У "ПСЖ" будет отличный шанс, независимо от того, с каким соперником им предстоит встретиться. Мы встречались с "Барселоной" и "ПСЖ".
"Барса" меня впечатлила, но еще больше меня впечатлил "ПСЖ". "Ливерпуль" — сильная команда, но, на мой взгляд, мы не встречались ни с кем столь же сильным, как этот "ПСЖ", - считает Руа.
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