Тренер Бреста: ПСЖ меня впечатлил больше, чем Барселона

Наставник "Бреста" Эрик Руа высоко оценил игру "Пари Сен-Жермен" после противостояния с парижанами в 1/16 финала Лиги чемпионов (0:10 по итогам двух матчей).

"У "ПСЖ" будет отличный шанс, независимо от того, с каким соперником им предстоит встретиться. Мы встречались с "Барселоной" и "ПСЖ".

"Барса" меня впечатлила, но еще больше меня впечатлил "ПСЖ". "Ливерпуль" — сильная команда, но, на мой взгляд, мы не встречались ни с кем столь же сильным, как этот "ПСЖ", - считает Руа.