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Звездный нападающий верит, что ПСЖ способен выиграть Лигу чемпионов

Лига Чемпионов

Все возможно

Звездный нападающий верит, что ПСЖ способен выиграть Лигу чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду вечером Хвича Кварацхелия впервые вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов после зимнего перехода из "Наполи" в "Пари Сен-Жермен". Грузинский вингер провел выдающийся поединок, отличившись голом на 39-й минуте, а "ПСЖ" разгромил "Брест" 7:0 (общий счет - 10:0).

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике старается не завышать ожидания и отмечает, что Кварацхелии еще нужно время для адаптации и взаимопонимания с партнерами.

Сам игрок согласился с этим в интервью после матча.

"Да, конечно, мне нужно время. Я еще не показал все, на что способен. Просто надо работать, и все будет хорошо. Это и есть суть футбола", - говорит Хвича.

На вопрос о шансах "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов Кварацхелия ответил следующее.

"Да, конечно, шансы есть, все возможно. Нам просто нужно сосредоточиться и отдать все силы на поле", - говорит грузин.

В 1/8 финала ЛЧ "Пари Сен-Жермен" сыграет против "Барселоны" или "Ливерпуля" - жеребьевка состоится в пятницу.

Читайте такжеЛЧ. ПСЖ - Брест 7:0 (общ. 10:0). Тотальное уничтожение на Парк де ПренсЧитайте такжеГлавный тренер ПСЖ поделился мнением об адаптации звездного новичка команды
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Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия
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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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