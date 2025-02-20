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Звездный нападающий верит, что ПСЖ способен выиграть Лигу чемпионов
Все возможно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду вечером Хвича Кварацхелия впервые вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов после зимнего перехода из "Наполи" в "Пари Сен-Жермен". Грузинский вингер провел выдающийся поединок, отличившись голом на 39-й минуте, а "ПСЖ" разгромил "Брест" 7:0 (общий счет - 10:0).
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике старается не завышать ожидания и отмечает, что Кварацхелии еще нужно время для адаптации и взаимопонимания с партнерами.
Сам игрок согласился с этим в интервью после матча.
"Да, конечно, мне нужно время. Я еще не показал все, на что способен. Просто надо работать, и все будет хорошо. Это и есть суть футбола", - говорит Хвича.
На вопрос о шансах "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов Кварацхелия ответил следующее.
"Да, конечно, шансы есть, все возможно. Нам просто нужно сосредоточиться и отдать все силы на поле", - говорит грузин.
В 1/8 финала ЛЧ "Пари Сен-Жермен" сыграет против "Барселоны" или "Ливерпуля" - жеребьевка состоится в пятницу.
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